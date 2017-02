Apple comemora sucesso de vendas do iPhone 7

De acordo com os resultados financeiros do último trimestre do ano passado apresentado pela Apple, as vendas totais foram de $78.351 bilhões (cerca de ¥8.85 trilhões), ultrapassando em 3% o mesmo período do ano anterior e o primeiro aumento em 1 ano.

Isto se deve às vendas positivas do novo iPhone (iPhone 7/ 7 Plus) apresentado em Setembro do ano passado, que, em todo o mundo, foram vendidos aproximadamente 78.3 milhões de unidades, um aumento de 5% em relação ao mesmo período do ano passado.

Entretanto, como a empresa teve despesas com o desenvolvimento e pesquisas e outros, o lucro final foi de $17.891 bilhões (aproximadamente ¥2.2 trilhões).

A Apple enfrentava dificuldades nas vendas de seus aparelhos devido à alta competitividade com os aparelhos da Samsung e de outros fabricantes. Nos primeiros trimestres de 2016, a empresa da maçã estava enfrentando uma queda nas vendas e a desaceleração de seu crescimento era claro, mas com o novo modelo do iPhone, a empresa conseguiu reverter a situação por agora.

O CEO Tim Cook falou: “Nestes 3 meses, vendemos a maior quantidade de iPhone. As vendas de serviços de streaming de músicas e outros também está crescendo e estou entusiasmado em mostrar nossos próximos produtos”.

Fonte: NHK News