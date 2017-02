Abe discutirá a economia do Japão e dos EUA com Trump

O primeiro-ministro Shinzo Abe visitará os Estados Unidos a partir de quinta-feira (9) para realizar uma reunião com o presidente Donald Trump em Washington e visitar o estado do líder americano na Flórida, informou o governo japonês na terça-feira (7).

Abe vai dialogar com Trump em Washington na sexta-feira (10) e também visitará a Flórida antes de retornar ao Japão na próxima segunda-feira, de acordo com o principal porta-voz do governo, Yoshihide Suga.

O vice-primeiro-ministro Taro Aso – que também atua como ministro das finanças – o ministro de relações exteriores, Fumio Kishida e o ministro da economia, comércio e indústria, Hiroshige Seko vão acompanhar Abe a Washington se o calendário parlamentar permitir, salientou Suga.

Suga indicou que reuniões separadas serão estabelecidas entre os ministros e seus correspondentes, incluindo reuniões entre Aso e o vice-presidente dos Estados Unidos Mike Pence.

Desde que assumiu o poder, Trump acusou o Japão de interferir nos mercados monetários para manter o iene fraco e criticou as práticas comerciais automobilísticas do país como “não justas”.

Trump também efetivamente matou o acordo de livre comércio, a Parceria Transpacífico, uma parte essencial da estratégia de crescimento econômico de Abe, ao tirar os EUA do pacto entre 12 nações.

De acordo com fontes do governo japonês, Abe poderá defender laços econômicos mais fortes ao apresentar a Trump um pacote de políticas abrangente, oferecendo maneiras para o Japão melhorar a produtividade e aumentar o crescimento de empregos nos Estados Unidos.

O pacote coloca uma forte ênfase no investimento em infraestrutura, uma questão que Trump vem buscando priorizar, e estima que as contribuições do Japão poderiam ajudar a criar milhares de empregos nos EUA, de acordo com fontes.

Fonte: Mainichi Imagem: Wikimedia