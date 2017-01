Trump tem a pior aprovação da história, segundo pesquisa

A empresa americana de pesquisa de opinião Gallup divulgou que a taxa de aprovação do presidente Trump foi de 45% após sua cerimônia de posse. Comparado com as outras gerações, esse número foi o mais baixo.

Sua taxa de aprovação ficou abaixo dos 51% dos presidentes George H. W. Bush e Ronald Reagan (que até então tinham as piores taxas de aprovação), e esta foi a primeira vez que esse número ficou abaixo de 50%. Sendo assim, Trump foi considerado o presidente com a menor taxa de aprovação.

Separando por idade e etnia, a taxa de aprovação dos jovens entre 18 a 29 anos ficou nos 38%, e a taxa de aprovação dos não caucasianos ficou em 22%. Por outro lado, a taxa de aprovação foi relativamente alta entre as pessoas com mais de 65 anos (53%) e caucasianos (56%).

Fonte: Yahoo (NNN)