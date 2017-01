Trump critica postura comercial do Japão e da China

No dia 23, em uma reunião com executivos de empresas, Donald Trump, após cumprimentar todos os presentes na reunião, falou que iria baixar os 35% dos impostos sobre as taxas corporativas para 15% a 20% e comentou que iria mover esforços na eliminação dos regulamentos, e também sobre implantar um “imposto de fronteira” sobre os produtos importados das empresas que mudarão suas sedes para países estrangeiros.

Ademais, Trump criticou o Japão e a China, porque segundo ele, é muito difícil vender os produtos americanos nesses países e não há um comércio justo. “Quando os EUA vendem automóveis para o Japão, o Japão dificulta as vendas. Contudo, o Japão vende muitos carros nos EUA. Devemos discutir esse problema. Isso não é justo”, falou Trump ao criticar o Japão.

O presidente Trump destacou o problema do déficit comercial dos EUA em comércios na China e Japão e, futuramente, pretende colocar pressão sobre esses países, pois ele alega que há bloqueios comerciais.

Fonte: NHK News