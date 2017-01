Trump assina decreto presidencial para construção de Muro na fronteira com o México

O presidente dos EUA Trump, esta quarta-feira (25), assinou nas instalações do Departamento de Segurança Interna, um documento relativo à construção do muro na fronteira com o México e outro relativo ao aumento de 5000 funcionários responsáveis pela proteção das fronteiras.

Após ter assinado o decreto presidencial, Trump falou para todos os funcionários presentes no local que considera que o fluxo de imigrantes legais ameaça a segurança nacional. “Os EUA recuperarão suas fronteiras nacionais. Protegerei muitas vidas e empregos. Acabaram-se os dias que os traficantes de drogas se comportarão como quiserem”, completou Trump, que intensificou sua postura de intensificar a segurança nacional.

Trump repetiu diversas vezes que iria construir o muro e que desejava que o México pagasse os custos de construção. Contudo, o México se recusou a pagar a construção do muro.

Em uma entrevista recente com a ABC TV, o presidente Trump prevê que “a construção do muro começará em alguns meses” e também explicou que, embora os Estados Unidos terá que arcar com os custos, o México terá que reembolsar integralmente os custos de construção.

O presidente Trump possui planos de se encontrar com o Presidente do México Peña Nieto na semana que vem e pretende discutir sobre assuntos importantes como a construção do muro e a revisão o Tratado Norte-Americano de Livre Comércio (NAFTA, sigla em inglês).

Em relação à construção do muro, as organizações hispânicas dos EUA estão se opondo fortemente à medida e realizaram uma manifestação na frente da Casa Branca.

Fonte: NHK News