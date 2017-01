Toyota investirá ¥70 bilhões nos EUA para empregar 400 pessoas

A Toyota irá investir aproximadamente ¥70 bilhões ($6 bilhões) no aperfeiçoamento dos equipamentos da empresa do estado de Indiana (EUA), terra natal do vice-presidente Pence, para promover a contratação de mais 400 pessoas.

No dia 9 deste mês, a Toyota anunciou que iria investir ¥ 1,1 trilhão ($10 bilhões) nos EUA nos próximos 5 anos. Este investimento é parte desse anúncio.

Antes de Trump tomar posse da presidência, o presidente dos EUA criticou as construções da nova fábrica da Toyota no México e a automobilística japonesa, por sua vez, reportou repetidas vezes sua contribuição na economia dos EUA através na geração de empregos e investimentos no país. O presidente Akio Toyoda, no dia 10 deste mês, encontrou-se com o vice-presidente Pence na capital Washington.

A Toyota, ao investir na Indiana, pretende conseguir a compreensão do novo governo.

Contudo, o presidente Trump, que tem como bandeira o famoso “Estados Unidos em primeiro lugar”, no dia 23 deste mês, reivindicou que o comércio no setor automobilístico com o Japão é injusto e, futuramente, especula-se que a pressão sobre o Japão aumentará.

