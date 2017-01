Primeiro discurso de Trump após ser eleito presidente

Após quase 6 meses sem realizar nenhuma coletiva de imprensa desde julho do ano passado, o presidente eleito dos EUA Trump realizou seu primeiro discurso após ser eleito como presidente por volta de 1h de quinta-feira (12).

“Algumas mídias não me trataram como deveriam”

No começo de seu discurso, o presidente eleito Trump explicou porque não havia realizado nenhum discurso após as eleições presidenciais: “Como estavam saindo muitas notícias pouco precisas, parei de fazer entrevistas. Algumas mídias não me trataram como deveriam”.

Em relação à notícia sobre a suspeita das agências de inteligência russas terem informações comprometedoras sobre Trump, ele disse: “Essa notícia é falsa. É um “fake”. Isso nunca aconteceu. São informações de nossas forças inimigas”.

Quando um repórter da CNN News, agência responsável por ter divulgado as suspeitas, tentou fazer uma pergunta, o presidente eleito Trump falou: “Sua empresa é terrível. Não irei deixá-lo fazer a pergunta. Vocês publicam notícias falsas”.

“Serei o presidente que mais vai gerar empregos na história”

Trump falou na coletiva de imprensa: “Serei o presidente que mais vai gerar empregos na história. Irei trabalhar para trazer resultados”.

O presidente eleito continuava a criticar as empresas automobilísticas que pretendiam colocar uma base de produção no México, que iria roubar empregos dos EUA. Trump, entretanto, pronunciou o seguinte: “Nestas últimas semanas, tivemos notícias incríveis para a economia. A grande fabricante de automóveis Ford cancelou o projeto de implantar uma fábrica do México. Eu agradeço a Ford. Espero que a GM (General Motors) siga o movimento da Ford e outras”. Você pode acompanhar a situação mais detalhada clicando aqui.

Trump também voltou suas críticas para a indústria farmacêutica. “A indústria farmacêutica está em uma situação esmagadora. As empresas de produtos farmacêuticos nos fornecem muitos produtos, mas boa parte não é fabricada nos EUA. Resolverei essa situação ao comprar pelo preço certo e ao impor despesas de bilhões de dólares”, falou o presidente eleito, que sugeriu a queda nos preços dos remédios.

Além disso, em relação às empresas que têm tentado se transferir para o exterior, Trump disse: “Existem vários lugares transferíveis nos EUA, além de competitividade. Pode-se transferir para o Tennessee, Michigan e outros. Eu não estou tentando roubar nenhuma competitividade”.

“Quem nos hackeou foi a Rússia”

Sobre a relação com a Rússia, que estava piorando no governo do Obama, Trump falou: “Como nossa relação com a Rússia é terrível, se o presidente Putin gostar de mim, isso será um patrimônio. A Rússia poderia nos ajudar na luta contra o Estado Islâmico. Contudo, não sei se tudo iria ocorrer bem. Espero que ocorra de uma boa forma”.

Em relação à manipulação dos resultados das análises das eleições presidenciais a fim de prejudicar a candidata Hillary e ajudar o candidato republicano, Trump se contradisse: “Eu acho que a Rússia nos hackeou, mas nós somos hackeados por vários outros países. Recentemente, 22 milhões de dados foram roubados, mas acredito que quem o fez foi a China. Deve-se priorizar a segurança. O Partido Democrático não aplicou muitas defesas em relação a isso. Foi terrível”.

Rússia, China, Japão, México devem mostrar mais respeito com o próximo governo dos EUA, diz Trump

Sobre as políticas comerciais, Trump falou: “Estão realizando vários maus negócios e perdendo uma enorme quantia nos comércios. A China, Japão e o México e outros não estão conseguindo realizar comércios favoráveis com outros países e prejudicando o equilíbrio do mercado”. “A Rússia, China, Japão, México e todos os países devem mostrar mais respeito com o próximo governo dos EUA”.

Em relação ao Obama Care, Trump continua com sua opinião de acabar com ele o mais rápido o possível: “Este é o pior sistema. O seguro é muito caro e, para as pessoas pagarem o seguro, estamos à beira de uma falência. Por utilizar uma grande quantia de dinheiro, não posso permitir que continue”.

Agora, sobre a construção do muro na fronteira com o México, Trump se manteve firme. “Quando assumir, logo começarei as transações com o México. Até as negociações terminarem, precisaremos de cerca de 1 ano e meio. O vice-presidente eleito Pence irá começar as construções do muro e está se esforçando para obter a confirmação final através do parlamento. Antes de obtermos o acordo com o governo mexicano, iremos iniciar as construções do muro.

Fonte: NHK News