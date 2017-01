Japonesa desaparecida: polícia francesa divulga foto e nome do chileno suspeito de assassinato

O caso da japonesa Narumi Kurosaki, 21, estudante em uma universidade na cidade de Besançon, na França, desaparecida desde 4 de dezembro do ano passado, ainda não foi elucidado, apesar da polícia já ter identificado o principal suspeito.

Ele é de nacionalidade chilena e se encontra foragido no seu país. A polícia francesa divulgou na sexta-feira (5), sua identidade e foto para a imprensa local. O nome dele é Nicolas Zepeda Contreras, ex-namorado, e é apontado como o principal suspeito de assassinato da estudante japonesa. Eles se conheceram no Japão, quando ambos estudavam na Universidade de Tsukuba e tiveram um relacionamento.

Várias imagens colhidas de câmeras de segurança, em museu, restaurante e no dormitório onde residia a estudante japonesa, indicam que o ex-namorado chileno cometeu um crime passional, segundo informações da imprensa francesa.

Nicolas teria adquirido materiais e ferramentas em uma loja do tipo home center, antes da noite em que jantaram juntos, em 4 de dezembro. Na área externa do dormitório foram encontradas marcas de sangue e imagens registraram ele saindo com uma mala e um laptop da japonesa. Em três 3 após o desaparecimento da jovem, Nicolas deixou a França com destino ao seu país.

Nicolas está sendo procurado pela Interpol. Provavelmente se encontra em Santiago, onde tem um apartamento em área nobre. Ou, pode estar na cidade de La Serena, onde reside a mãe ou ainda, em Temuco, sua cidade natal, a 600 Km da capital.

A polícia francesa já descartou a hipótese de Narumi ser encontrada com vida, depois de ter encontrado essas evidências. Oficiais seguem procurando o corpo da jovem em uma área de floresta, a 30 Km de distância do dormitório de Besançon, através do rastreamento do GPS do smartphone usado pelo suspeito chileno.

Fontes e imagens: ANN e Le Parisien