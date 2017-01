JAL e ANA negarão embarques em voos para os EUA para imigrantes proibidos

Segundo a ANA e a JAL, a Associação Internacional de Transportes Aéreos (IATA, sigla em inglês), comunicou oficialmente as companhias aéreas sobre a proibição imposta por Donald Trump de entrada de pessoas de 7 países da África e Oriente Médio nos EUA.

Após isso, a JAL e a ANA, na tarde do mesmo dia, em princípio, decidiram recusar os procedimentos de embarque em voos para os EUA desses imigrantes.

As duas empresas irão comentar essa política para essas pessoas no momento dos procedimentos de embarque e reservas. A ANA e a JAL falaram: “Após termos recebido as informações da IATA e a situação dos EUA, decidimos realizar essa medida. Também explicaremos em nossos sites”.

Por outro lado, o Ministério da Terra, Infra-estrutura e Transportes do Japão, devido ao fato de não terem recebido informações das autoridades de aviação dos EUA, embora não tenha dado nenhuma ordem especial para as empresas aéreas, até o momento atual, não foi verificado nenhum caso de embarques dos imigrantes dessas nacionalidades até agora.

Fonte: NHK News