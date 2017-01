Chileno suspeito de assassinato da japonesa na França poderá ser extraditado

A imprensa da França divulgou que as autoridades francesas solicitaram formalmente ao Chile a prisão e extradição do cidadão daquele país.

As autoridades francesas divulgaram na segunda-feira (30, horário local) que efetuaram essa solicitação em 25 deste mês, às autoridades do Chile.

Chileno é suspeito de assassinato

O chileno Nicolas Zepeda Contreras, 26, é suspeito de assassinato da estudante universitária japonesa Narumi Kurosaki, da Universidade de Tsukuba, que se encontrava em uma temporada de estudos na cidade de Besançon, na França.

Contreras estudou na mesma universidade, Tsukuba, no Japão, onde se conheceram e tiveram um relacionamento.

Narumi Kurosawa, 21, está desaparecida desde 4 de dezembro do ano passado, quando saiu para jantar com o ex-namorado chileno, Contreras, que teria ido à França para se encontrar com ela. Após o jantar, as câmeras de segurança registraram a presença dos dois no dormitório da universidade. Depois disso, Narumi desapareceu e Contreras deixou a França com destino ao seu país.

Chileno está escondido em seu país

De acordo com a ANN, as informações divulgadas na imprensa francesa são de que as autoridades locais já possuem a documentação suficiente para a prisão do chileno foragido. A promotoria francesa acionou a Interpol para a captura dele.

Em relação à ação da polícia local (Chile) ao foragido, a corte decidirá em 50 dias se fará a entrega dele para as autoridades francesas ou não, depois de sua prisão, explicou o noticiário da ANN.

A polícia francesa não divulgou se encontrou o corpo da japonesa desaparecida, depois de ter anunciado que tudo indica que Contreras teria assassinado a ex-namorada.

Fontes: ANN e Yomiuri Shimbun Imagens: ANN