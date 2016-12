Morre George Michael do grupo “Wham!” aos 53 anos

Segundo a BBC, o cantor George Michael morreu em sua casa. Michael era um cantor que ganhou muita popularidade nos anos de 1980 com seu duo de músicas pop “Wham!”, que lançou as músicas “Last Christmas”, “Wake Me Up Before You Go-Go” e outros.

Após a dissolução do grupo em 1986, Michael seguiu com sua carreira solo e, no ano retrasado, ele anunciou um álbum solo. Além disso, o cantor britânico estava se preparando para lançar seu próximo álbum neste ano.

De acordo com a polícia local, na tarde de Natal do dia 25, após terem recebido uma ligação, os serviços de emergência foram até a casa do cantor e confirmaram a morte do cantor. A causa da morte não foi divulgada.

O assessor de imprensa de Michael falou: “George era meu filho, irmão e amigo. É uma grande tristeza ter que perdê-lo em sua casa na noite de Natal”.

Fonte: NHK News