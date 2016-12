Japonesa desaparecida na França: suspeito já morou no Japão

Narumi Kurosaki, 21, é uma estudante japonesa, da Universidade de Tsukuba, cursando Letras na cidade de Besançon, França, desde setembro deste ano.

Ela está desaparecida desde a noite de 4 deste mês, quando jantou em companhia de um homem, em um restaurante próximo a Besançon, o que foi confirmado em imagens de arquivo da câmera de segurança. A polícia confirmou que depois do jantar os 2 foram até o dormitório onde ela morava e, depois disso, não há pistas sobre sua localização, apesar de já ter rastreado o seu telefone celular.

Entretanto, o suspeito deixou a França 3 dias após o desaparecimento da universitária. A polícia local espalhou suas imagens para os órgãos policiais do mundo e, segundo um jornal local, está sendo procurado pela Interpol.

Procurado nas Américas

A responsável pela instituição escolar declarou que “o importante é que ela conhece o homem já há alguns meses”. A informação mais recente é de que o procurado é das Américas. Ainda não se sabe se é da América do Norte ou da América do Sul (a central não foi mencionada).

Mais uma informação relevante é que a polícia francesa suspeita que ela e o homem procurado se conheceram no Japão, pois ela soube que no passado ele viveu no arquipélago.

Fontes: ANN e Huffington Post Imagem: ANN