Brasil: morre vigia que ateou fogo em crianças de creche em Janaúba

O vigia Damião Soares dos Santos, de 50 anos, que ateou fogo e provocou a morte de quatro crianças da creche onde trabalhava, no município de Janaúba, no norte de Minas Gerais, morreu nesta tarde, no hospital onde estava internado em estado grave. Damião era funcionário efetivo do município desde 2008.

Inicialmente, chegou a ser divulgada a morte de uma professora, mas a assessoria informou que ela continua viva, após ter sofrido diversas paradas cardíacas, e que seu estado é muito grave. Vinte pessoas, entre crianças e adultos, ficaram feridas.

A prefeitura de Janaúba decretou luto oficial de sete dias. Em nota, manifestou solidariedade às famílias envolvidas na tragédia.

“Toda a administração e a sociedade civil de Janaúba está consternada em virtude da tragédia ocorrida hoje na Creche do Bairro Rio Novo. A administração municipal manifesta profunda preocupação com o lamentável episódio e direcionou todos os seus esforços para atender os envolvidos e amenizar, de alguma forma, a dor que acomete a todos”, diz o texto.

Atualização:

Além dos três meninos e uma menina que haviam falecido ainda no local, não resistiram às queimaduras Renan Nicolas dos Santos Silva, de 6 anos, que estava com 90% do corpo queimado, e Cecília Davina Gonçalves Dias, de 4 anos, que teve 80% do corpo atingido pelas chamas. Eles morreram a caminho de Belo Horizonte, quando eram transferidos de helicóptero para o Hospital de Pronto-socorro XXIII. A professora Helley Abreu Batista, de 43, também morreu na noite de quarta-feira (5).

Via Agência Brasil