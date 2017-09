Festa de Flores e Morangos em Atibaia

A 37ª Festa de Flores e Morangos de Atibaia, em São Paulo, é um evento consolidado e reconhecido tanto no âmbito nacional como internacional atraindo um grande público.

O evento conta com várias atrações incluindo exposição de flores com um espaço de mais de 1.500 m² todo decorado, praça de alimentação com mais de 40 expositores, venda de flores e morangos. O evento acontece até 24 de setembro de 2017 no Parque Municipal Edmundo Zanoni.

No palco diversas apresentações culturais de países como Japão, Brasil, Estados Unidos, Portugal, entre outros, além de apresentações culturais e artísticas que trazem para o público grupos de arte japonesa, como Bon Odori, Taiko, Awa Odori e Yosakoi Soran.

O fotógrafo do Portal Mie, Hélio Matuo, esteve neste evento no domingo (10) e registrou belas imagens para você. Confira a galeria clicando aqui.