Japão pede ao Brasil que flexibilize as regras de importação de alimentos de Fukushima

O Japão pediu ao Brasil que flexibilize as regras sobre importação de produtos alimentícios da província de Fukushima, durante atingida por um desastre nuclear há 7 anos.

O pedido foi feito por Kenichi Hosoda, vice-ministro da agricultura, ao ministro Blario Maggi em uma reunião realizada em São Paulo no dia 7 de julho.

Após a reunião, Hosoda disse aos repórteres que Maggi indicou que seu ministério não tem poder sobre as regras de importação, mas que ajudará de forma positiva dentro do progresso do governo sobre o pedido japonês.

Imediatamente após o desastre nuclear na planta nuclear 1 de Fukushima, de propriedade da Tokyo Electric Power Company Holdings, o governo brasileiro limitou as importações de alimentos do Japão.

Embora as restrições tenham sido substancialmente flexibilizadas em dezembro de 2012, o Brasil ainda exige certificados de avaliação radioativa e de origem para produtos alimentícios da província de Fukushima.

Fonte: Jiji Imagem: Bank Image