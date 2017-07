Daiso inaugura 25a. loja no Brasil em 4 anos

Keisuke Ono, japonês, depois de se formar na faculdade, trabalhou em uma empresa de fibras. Deixou a empresa e imigrou para o Brasil com 30 anos, atendendo ao convite de trabalhar na agricultura. Foi quando um conhecido o convidou para ajudar na instalação da Daiso no Brasil. Depois de instalada a primeira unidade, foi convidado a assumir a presidência da empresa.

No quarto ano de Daiso Brasil, ele inaugurou a 25a. loja, sendo a primeira de Guarulhos, em 15 deste mês. Mal tinha inaugurado uma dentro do shopping Jardim Sul, em São Paulo.

A mais recente loja tem 300 metros quadrados e 140 mil produtos de 3,5 mil itens diferentes. Os preços praticados são bem diferentes do Japão: variam de 7,99 a 49,90 reais.

Diferença entre Daiso do Brasil e do Japão

A diferença entre as lojas do Brasil e do Japão é a quantidade de itens. Uma grande loja no Japão trabalha com cerca de 10 mil itens. Enquanto que no país verde amarelo a quantidade é de 3,5 mil itens. Mas, no Brasil, os produtos japoneses, mesmo não sendo “made in Japan”, têm design que agrada os consumidores locais. Em uma entrevista concedida para a conceituada revista de economia no Japão – President – Ono disse “as coisas cute (kawaii) vendem como água”.

A rede Daiso no Brasil conquistou seu público usando a rede social Facebook. Da inauguração ao momento presente tem mais de 220 mil fãs. Eles ficam de olho nos posts da empresa, tanto no Facebook quanto no Instagram, e correm para uma das loja comprar os artigos coloridos e até produtos alimentícios.

O gerente de operações Masahiro Taniguchi e o presidente Ono declararam para o Nikkey Shimbun que pretendem inaugurar mais 7 unidades até o fim deste ano.

Concorrente japonesa da Daiso se instala em SP

De acordo com a web page da marca, “fundada em Tóquio, a Miniso, é uma marca fast fashion de design japonês. Foi fundada em conjunto por Miyake Junya, o designer principal da Miniso, e Ye Guofu, o jovem empresário chinês”. Ela vai inaugurar a sua primeira loja no Brasil em agosto. Mas, de cara, já tem planos de expansão, com 5 lojas em construção, só na capital paulista.

A Miniso tem uma linha de 18 mil itens, com artigos que vão da papelaria ao uso doméstico, como de alimentos e eletrônicos. Ela está presente em mais de 50 países do mundo, levando cores, produtos baratos e design, tudo baseado na filosofia da vida simples e natural.

No Japão, tem 4 lojas em Tóquio. No Brasil, seus produtos deverão custar a partir de 6,99 reais. Ela iniciou suas campanhas também nas redes sociais: Facebook, Instagram e YouTube.

Fontes: Nikkey Shimbun, Presidente, Daiso e Miniso Fotos: Évolus, Nikkey e Miniso