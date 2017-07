Alerta do Consulado do Japão: arrombamento de caixas eletrônicos em Manaus

Segundo imprensa local, bandidos arrombaram 3 caixas eletrônicos do Banco do Brasil, da avenida Djalma Batista, no bairro Nossa Senhora das Graças, zona Centro-Sul de Manaus. O roubo ocorreu no domingo (23). Segundo A Crítica, os bandidos usaram maçarico e cilindro de oxigênio para o arrombamento.

Nesse bairro residem vários japoneses transferidos pelas empresas e também, vários costumam permanecer por um período, seja a trabalho, seja para turismo.

Consulado gera alerta para seus cidadãos

A nota foi gerada pelo Consulado Geral do Japão em Manaus, capital do Amazonas, já na segunda-feira (24). Ela recomenda aos seus cidadãos que residem, aos que estão com estadia na cidade e aos que têm visita programada, prestarem atenção ao informe.

A solicitação do consulado é que todos tomem cuidados para não se tornarem vítimas na capital, com 3 recomendações (reprodução):

Ter em mente usar roupas simples e casuais, na medida do possível, sempre que for sair Prestar muita atenção ao fazer troca de moeda, no banco e na ATM (manter sempre o olhar de vigilância no ambiente) Na medida do possível, procurar entrar nesses locais acompanhado de mais pessoas

Além disso, se porventura se tornar vítima, jamais reaja.

O boletim do Consulado Geral do Japão em Manaus foi copiado e repostado em vários web sites das agências de turismo que atendem o público japonês.

Fontes: Consulado Geral do Japão em Manaus e A Crítica Foto: Wikipedia