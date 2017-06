Tragédia rodoviária no Brasil com 21 mortes repercute no Japão

Um grave acidente ocorrido na manhã de quinta-feira (22), horário do Brasil, transformou-se em uma tragédia rodoviária: 21 mortos até o momento.

O acidente ocorreu em uma estrada de Guarapari-ES, envolvendo um caminhão, que por algum motivo, saiu da sua pista e chocou-se de frente contra um ônibus. Ainda, as 2 ambulâncias que corriam atrás do ônibus também foram jogadas para fora da pista.

Segundo a FNN que transmitiu a notícia, a maioria das 21 pessoas morreu carbonizada. Até o momento são 22 feridos.

De acordo com o jornal O Estado de Minas, a tragédia ocorreu no km 343 da BR-101, de Guarapari-ES. As informações são de que a carreta transportava rocha, indo para Cachoeiro do Itapemirim-ES. Há informações de que a carreta estava com peso acima do limite permitido e pneus carecas.

Segundo a Folha Vitória, o ônibus da companhia Águia Branca, saiu de São Paulo com destino a Vitória, com 31 passageiros a bordo. De acordo com a Agência Brasil “avaliações preliminares apontam que a causa do choque pode ter sido um defeito mecânico na roda traseira da carreta, segundo a PRF”.

Tragédia na BR-101, no Espírito Santo. Um acidente provocado por carreta desgovernada deixou vinte e um mortos e pelo menos doze feridos. pic.twitter.com/aVHKITPY36 — Jornal da Band (@jornaldaband) June 22, 2017

Noticiário da FNN no Japão.

Fontes: FNN e Agência Brasil Fotos: Twitter/Internet/Folha Vitória/Rádio Bandeirantes