Confusão e atropelamentos em evento para skatistas no Brasil repercutem na mídia japonesa

Durante o evento Skate Day, que reúne milhares de skatistas todos os anos em São Paulo, um motorista avançou com seu carro contra vários skatistas que desciam a Rua Augusta neste domingo, 25 (horário local). Segundo a polícia local, houve três feridos neste episódio. As vítimas foram levadas a prontos-socorros na região e o motorista do automóvel fugiu do local.

O episódio aconteceu por volta das 10h30 da manhã na Rua Augusta, próximo ao cruzamento com a Rua Dona Antônia de Queirós. Nesse momento, centenas de skatistas estavam descendo em direção à Praça Roosevelt, quando o automóvel atingiu várias pessoas. Segundo relatos nas mídias sociais, dezenas de pessoas foram atingidas pelo automóvel.

O Skate Day SP 2017 é a sétima edição do evento. Desta vez, o evento começou por volta das 9h00 da manhã na Avenida Paulista. Segundo os organizadores, mais de 5.800 participantes foram confirmados para o evento. No trajeto da Rua Augusta, metade da pista foi separada especialmente para os skatistas, e o outro lado da pista estava dedicada para a passagem de automóveis.

A ANN News divulgou imagens do ocorrido, que repercutiu bastante na mídia japonesa.



Responsável pelo atropelamento é detido pela polícia

A Polícia Civil descobriu o paradeiro do responsável pelo episódio, que foi ouvido na delegacia na segunda-feira, 26 (horário local). José Iriovaldo Ferreira (55), servidor público, ligou para a polícia na manhã do mesmo dia e se entregou para as autoridades. O suspeito confirmou que conduzia o EcoSport, que atropelou os skatistas nesse dia.

De acordo com a polícia civil, Ferreira será indiciado pela suspeita de lesão corporal dolosa, fuga do crime e outros. Ferreira prestou depoimento no 4º Distrito Policial no início da tarde.

Fonte: ANN News, Estadão e Folha de São Paulo