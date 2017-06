Brasil: Polícia Federal suspende emissão de passaportes por tempo indeterminado

A Polícia Federal (PF) informou que está suspensa a emissão de passaportes solicitados a partir das 22h de terça-feira (27/jun).

De acordo com a PF, a impressão do documento está paralisada por tempo indeterminado.

A decisão foi tomada, informou a PF, em razão da “insuficiência do orçamento destinado às atividades de controle migratório e emissão de documentos de viagem”.

O agendamento online do serviço e o atendimento nos postos da instituição continuam funcionando normalmente mesmo com a paralisação, mas sem a previsão para entrega do documento, que depende da regularização da situação orçamentária.

Segundo a PF, aqueles que foram atendidos nos postos de emissão de passaporte até terça-feira (27) vão receber o documento normalmente.

Nota da divisão de Comunicação Social da Polícia Federal à imprensa sobre serviço de passaporte

Sobre o serviço de passaportes, a Polícia Federal informa que está suspensa a confecção de novas cadernetas de passaportes solicitadas a partir de terça-feira, 27 de junho, às 22 horas.

A medida decorre da insuficiência do orçamento destinado às atividades de controle migratório e emissão de documentos de viagem.

O agendamento online do serviço e o atendimento nos postos da PF continuarão funcionando normalmente. No entanto, não há previsão para entrega do passaporte solicitado, enquanto não for normalizada a situação orçamentária.

Usuários atendidos nos postos de emissão até o dia 27/06 receberão seus passaportes normalmente.

A Polícia Federal acompanha atentamente a situação junto ao Governo Federal para o restabelecimento completo do serviço.

Fonte: ZH, Homepage da Polícia Federal Imagem: Bank Image