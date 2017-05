Início da imigração japonesa no Brasil é tema de exposição no MHIJB

A visitação é gratuita, aos domingos, de 28 de abril a 18 de junho, tempo que durou a viagem do navio Kasato Maru, marco da imigração japonesa no Brasil

Em 1908, o navio Kasato Maru aportou em Santos, trazendo a primeira leva de imigrantes japoneses ao Brasil. A história dessa viagem e os motivos que levaram 781 japoneses a se mudarem para o país estão na mostra “Ryo Mizuno, o homem que iniciou a imigração japonesa no Brasil e o seu diário de bordo do Kasato Maru”.

Em cartaz, na capital paulista, a exposição pode ser visitada gratuitamente, aos domingos, de 28 de abril a 18 de junho, período entre a partida e a chegada do navio Kasato Maru, no Museu Histórico da Imigração Japonesa no Brasil (MHIJB).

A peça chave da exposição é o diário de viagem de Ryo Mizuno (1859-1951), japonês que trouxe a primeira leva de imigrantes japoneses ao Brasil. Mizuno viveu no Japão na tumultuada época da Restauração Meiji que, entre outras mudanças, abriu os portos do país após mais de 200 anos de isolamento.

Mizuno nasceu samurai na transição da era feudal para a industrial. Ativista radical do Movimento pela Liberdade e Direitos do Povo, tornou-se presidente da empresa de emigração porque tinha uma visão voltada para o exterior. Depositou o seu futuro, da sua família e dos japoneses que migraram com ele nas terras além-mar.

A exposição mostra que é possível entender a imigração japonesa no Brasil como um processo histórico do século XX. Na época, o Japão sofria com a pressão demográfica e com a crise econômica, agravada pela guerra contra a China. Por outro lado, no Brasil, a escravidão tinha acabado de ser abolida e o país necessitava de mão de obra para trabalhar nas lavouras de café.

“Ao focar em um personagem e em suas ações, a exposição permite, ao visitante, obter compreensão maior de todo o processo histórico e social que motivou a imigração”, afirma Lídia Reiko Yamashita, vice-presidente da Comissão de Administração do MHIJB.

Esta é a primeira vez que o diário de bordo registrado por Mizuno se torna público na capital paulista. O documento foi transcrito e digitalizado para facilitar a leitura da caligrafia de Mizuno e dos kanjis mais antigos usados no texto e para ser manipulado eletronicamente.

Os visitantes ainda poderão acompanhar a trajetória do pioneiro e visionário Ryo Mizuno em dez painéis, fotos e entrevistas, além de descobrir curiosidades como a primeira cafeteria no Japão, o Café Paulista, montada, em Osaka, por Mizuno com o objetivo divulgar o café brasileiro no oriente.

A exposição traz algumas pinturas, como retratos de Mizuno feitos pelos artistas Jorge Mori e Carlos Kubo, além de objetos pessoais como os quimonos usados por Mizuno e peças fornecidas pela família.

Informações

Exposição: “Ryo Mizuno, o homem que iniciou a imigração japonesa no Brasil e o seu diário de bordo do Kasato Maru”

Duração: 5 de novembro de 2016 a 18 de junho de 2017

Visitação: Terça a domingo, das 13h30 às 17h

Entrada: R$ 10,00 (crianças, estudantes, mais de 60 anos: R$ 5,00); de 28 de abril a 18 de junho, aos domingos, a entrada é gratuita

Local: Museu Histórico da Imigração Japonesa no Brasil

Rua São Joaquim, 381, Liberdade, São Paulo

Informações: (11) 3209-5465 / museu@bunkyo.org.br

www.museubunkyo.org.br

Patrocínio: Fundação Katsuzo Yamamoto

Fonte e fotos: Assessoria de Imprensa do MHIJB