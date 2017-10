Potente submarino nuclear chega na Coreia do Sul para intimidar o vizinho

O poderoso submarino nuclear americano Michigan chegou na base naval de Busan, ao sul da Coreia do Sul, por volta das 11h desta sexta-feira (13).

Ele tem 170 metros de comprimento, pesa cerca de 19 mil toneladas e, segundo fontes, está equipado com 150 mísseis Tomahawk. Estima-se que ele tenha capacidade de detonar instalações importantes da Coreia do Norte.

Os mísseis atingem alvos a 2 mil Km de distância. Esse submarino tem capacidade para realizar operações sem vir à tona por até 120 dias.

Exercício militar conjunto na segunda-feira

Ao que tudo indica, a presença do poderoso submarino nuclear, o maior do mundo, tem a intenção de intimidar a Coreia do Norte.

O porta-aviões Ronald Reagan também deverá chegar em breve, para se juntar aos submarinos nucleares, já que o Tucson já está preparado desde 7 deste mês.

Na segunda-feira (16) acontecerá um novo exercício militar conjunto entre Estados Unidos e Coreia do Sul, incluindo o porta-aviões e o submarino. A atenção fica na tendência das estratégias militares na península coreana.

