Líder norte-coreano promete acelerar programas de desenvolvimento nuclear e de mísseis

O líder Kim Jong-un prometeu não ceder à pressão dos Estados Unidos e diz que continuará a política do país de acelerar seus programas de desenvolvimento nuclear e de mísseis, divulgou a mídia estatal do país no domingo (8).

Na reunião do Comitê Central do Partido dos Trabalhadores da Coreia realizada no sábado (7) em Pyongyang, Kim, presidente do partido, disse que o país está determinado a destruir as provocações de guerra nuclear dos Estados Unidos e sanções econômicas contra a Coreia do Norte.

Kim disse que a Coreia do Norte vai promover desenvolvimento nuclear e construção econômica simultaneamente, salientando que o país está determinado a cumprir sua missão histórica de estabilizar força nuclear nacional.

A divulgação da Agência Central de Notícias da Coreia, mais conhecida pela sigla em inglês KCNA, não mencionou ações militares específicas do Norte. Contudo, analistas disseram que o país pode conduzir ações provocativas, como lançamento de mísseis balísticos, em linha com o aniversário de 72 anos da fundação do partido na terça-feira (10).

Recentemente, a Coreia do Norte lançou mísseis balísticos sem aviso prévio. O país conduziu seu sexto teste nuclear no dia 3 de setembro, afirmando que detonou com sucesso uma bomba de hidrogênio.

Redistribuição de pessoal

Na reunião de sábado, grandes redistribuições de pessoal foram decididas, com Kim Yo Jong, irmã mais nova do líder norte-coreano e chefe-adjunta do Departamento de Agitação e Propaganda do partido, escolhida como candidata para membro de seu Departamento Político.

A promoção de Kim Yo Jong, que foi eleita um membro do Comitê Central somente em maio do ano passado, aparentemente, reflete sua crescente influência dentro do partido, disseram fontes.

Choe Ryong Hae, vice-presidente do Partido dos Trabalhadores da Coreia, foi apontado um membro da poderosa Comissão Militar Central do partido.

O ministro de Relações Exteriores, Ri Yong Ho, que no mês passado mencionou a possibilidade da Coreia do Norte conduzir um teste de bomba de hidrogênio no Oceano Pacífico, foi escolhido como um membro do Departamento Político.

Cho Yon Jun, chefe-adjunto do Departamento de Guia e Organização do Comitê Central, foi nomeado chefe do departamento de censura do comitê.

Acredita-se que Cho seja um daqueles envolvidos na execução de Jang Song Thaek, tio de Kim Jong-un, em 2013.

Fonte: Yomiuri, Jiji Imagem: NHK