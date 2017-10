Há 29 anos, homem cego carrega nas costas sua esposa que não pode andar

Essa história comovente na China, publicada pela China Xinhua News no Twitter, foi apresentada com a chamada “amor no cesto” e recentemente fez muitas pessoas se emocionarem no país.

Um homem, deficiente visual, carrega sua esposa, que não pode andar, para todos os lugares dentro de um grande cesto que ele acomoda em suas costas.

Cao Shucai, de 63 anos, e sua esposa Xu Houbi, de 59, ambos agricultores, moram na Vila Yong’an em Chongqing. Há 29 anos, o casal vem sobrevivendo com a ajuda um do outro.

“Há muito tempo nós nos ajudamos desta maneira. Quando eu como queijo de soja, ela me ajuda mergulhando ele no tempero. Meus olhos não podem ver e ela age como meus olhos. Suas pernas não podem andar e eu a carrego nas minhas costas. Eu represento as pernas dela.”

“Essa é a nossa maneira de viver.”

Cao nasceu cego do olho direito e ficou totalmente sem visão desde o dia em que tropeçou e caiu acidentalmente em 1988.

Sua esposa não pode andar direito por causa do raquitismo, uma doença decorrente da mineralização inadequada do osso em crescimento.

Os dois dizem que gostam de manter a companhia um do outro e continuarão assim, agora e para sempre.

Assista ao vídeo dessa história de amor incondicional:

Fonte, imagem e vídeo: China Xinhua News