Estados Unidos e Coreia do Sul iniciam exercícios militares na península coreana

Os Estados Unidos e a Coreia do Sul deram início nesta segunda-feira (16) a um exercício militar conjunto que envolve cerca de 40 navios de guerra, em meio a sinais de que a Coreia do Norte está se preparando para outra provocação, como um lançamento de míssil.

O exercício vai continuar até sexta-feira (20) em águas de ambos os lados da península coreana, de acordo com um oficial da defesa sul-coreana, o qual pediu para não ser identificado devido à política interna. A mídia sul-coreana divulgou ao longo do fim de semana que veículos para transportar mísseis “continuaram aparecendo e desaparecendo” do mapa e que “lançadores de mísseis” foram avistados saindo de área próximas a Pyongyang e Pyongan Norte.

“Qualquer coisa poderia acontecer especialmente antes da convenção do partido da China no dia 18 de outubro e durante o tempo entre o pós-exercício militar e a visita de Trump na região,” disse Shin Beomchul, professor da Academia Diplomática Nacional da Coreia em Seul.

“Há também uma possibilidade da Coreia do Norte testar mísseis balísticos de curto alcance, os quais no passado não levaram às sanções da Nações Unidas.” Historicamente, o Norte não cultivou provocação diretamente durante exercícios militares.

No sábado (14) a agência estatal norte-coreana criticou o exercício militar conjunto, chamando-o de “ato imprudente de maníacos de guerra.” Antes, a Casa Branca disse que o presidente americano Donald Trump viajará para a Ásia entre os dias 3 a 14 de novembro.

Unidades da marinha dos Estados Unidos que estão participando do exercício incluem o porta-aviões USS Ronald Reagen e os destróieres USS Stethem e USS Mustin, disse Philip Sawyer, comandante da 7ª Frota dos EUA na semana passada.

Separadamente, caças F-35A e F-22, bombardeiros B-1B e drones de vigilância RQ-4, participarão do Espaço Aéreo Internacional de Seul & Exibição de Defesa que será realizado de terça-feira (17) a sexta-feira (20), embora eles não estejam armados, de acordo com um oficial sul-coreano.

Guerra de palavras se agrava

A Coreia do Norte conduziu seu sexto e mais poderoso teste nuclear no dia 3 de setembro, além de lançar dezenas de mísseis neste ano enquanto o regime de Kim Jong-um busca a capacidade de atingir os Estados Unidos com uma arma atômica. As Nações Unidas impuseram sanções rigorosas sobre a Coreia do Norte por causa de seus testes de armas.

Trump disse que todas as opções, incluindo militares, estavam na mesa para deter Kim.

Uma guerra de palavras se agravou entre os dois líderes nas últimas semanas, com Trump chamando Kim de “homem foguete” e dizendo às Nações Unidas que os Estados Unidos “destruiriam totalmente” a Coreia do Norte se ela atacar. Kim respondeu ao chamar Trump de “americano senil mentalmente perturbado” e alertou sobre o nível mais alto de contramedidas na história.”

Fonte: Bloomberg Imagem: NHK