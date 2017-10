Coreia do Sul, Estados Unidos e o Japão iniciam exercício para rastreamento de mísseis

Coreia do Sul, Estados Unidos e o Japão iniciaram nesta terça-feira (24) um exercício conjunto para rastreamento de mísseis, em preparação para qualquer ameaça da Coreia do Norte.

Os exercícios serão realizados em águas ao largo das costas da Coreia do Sul e do Japão, informaram as forças armadas sul-coreanas em uma declaração.

Os exercícios vêm sendo realizados a cada poucos meses após um acordo feito durante uma Reunião Consultiva de Segurança entre a Coreia do Sul e os Estados Unidos no ano passado.

Nos últimos meses, a Coreia do Norte continuou a realizar testes de mísseis balísticos intercontinentais, apesar de vários apelos da comunidade internacional para que o país os abandonassem.

Muitos especialistas acreditam que esses mísseis – os quais a Coreia do Norte testou ao dispará-los na direção do Japão – poderiam atingir os EUA. Ao mesmo tempo, a Coreia do Norte também vem testando cargas nucleares que podem ser transportadas por tais mísseis.

A tensão na península coreana está cada vez mais tensa após vários testes de mísseis de Pyongynag. A comunidade internacional tenta pressionar Kim Jong-un por meio de sanções, mas até o momento a Coreia do Norte não deu sinais que vai abandonar seus programas nucleares.

Fonte: Agência Reuters Imagem: Wikimedia