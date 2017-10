Coreia do Norte reage ao exercício militar conjunto dos EUA com a vizinha

No amanhecer desta quinta-feira (19), a mídia estatal norte-coreana KCNA , publicou texto em reação ao exercício militar conjunto entre Estados Unidos e Coreia do Sul. Com a chegada do porta-aviões Ronald Reagan, que se juntou ao destroyer da Marinha da Coreia do Sul, mais aos 40 navios dos EUA, além dos aviões de combate e de patrulha, o exercício militar conjunto está acontecendo até sexta-feira (20), durante 5 dias.

O recado começou com as palavras “é uma provocação militar perigosa”. Na sequência, palavras de ameaça foram registradas: “não se esqueçam de que nossa ação de autodefesa será tomada a qualquer momento”.

“É uma provocação militar perigosa que destrói a paz e a estabilidade da região, intensificando a piora da situação na península coreana”, condenando o exercício militar conjunto.

Os militares dos dois países treinam para detectar e interceptar os mísseis balísticos lançados do território do país vizinho.

Protestos desde o início do exercício militar

A mídia estatal vem condenando o exercício militar conjunto desde o seu início, na segunda-feira (16), segundo a NHK. “A situação na Península Coreana se torna extremamente tensa”, escreveu.

“Estamos com preparativos prontos para lidar com as sanções e pressões dos Estados Unidos”, escreveu a mídia no dia seguinte, em 17 desta semana. A Coreia do Norte está declaradamente fortalecendo oposição ao país vizinho e aos Estados Unidos.

Fontes: Sankei News e NHK Foto: NHK