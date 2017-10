Coreia do Norte está cultivando algas para contornar as sanções internacionais

A Coreia do Norte pode não ser uma nação famosa por suas credenciais ecológicas, mas pode estar desenvolvendo grandes quantidades de algas em uma tentativa de conter o impacto das sanções.

Atualmente, a indústria de algas de Pyongyang está sendo cultivada como um “recurso estratégico” que ajudará a mitigar o efeito negativo das sanções, de acordo com analistas do site 38 North.

A Coreia do Norte tem operado instalações de pesquisa, incluindo tanques abertos e sistemas de aquicultura, ao longo dos últimos nove anos, embora suas atividades tenham acelerado recentemente.

“Uma nova instalação de pesquisa de algas nos arredores de Wonsan sugere um crescente interesse em desenvolver algas como uma fonte estratégica para diversificar recursos de fornecimento de energia e melhorar a produção agrícola que pode, com o tempo, reduzir a vulnerabilidade do país às sanções,” informa o 38 North.

Há muito tempo, o Norte depende de importações de combustível e alimento

Cada vez mais a Coreia do Norte está sob pressão devido a uma crescente lista de sanções em resposta ao seu programa de desenvolvimento nuclear e de míssil.

Enquanto o conceito de auto-suficiência – conhecido como Juche – é integral à ideologia da Coreia do Norte, o país vem dependendo há muito tempo de importações de combustível e alimento do exterior para sobrevivência.

Seu parceiro de comércio de mais alto perfil, a China, de quem a Coreia do Norte depende para quase todo seu fornecimento de energia, anunciou no mês passado planos para limitar as exportações de petróleo refinado a dois milhões de barris por ano, a partir de janeiro.

Algas: mais valor estratégico do que o petróleo

O relatório do 38 North destacou como as algas têm “mais valor estratégico do que simplesmente o petróleo”, além de serem uma ferramenta útil no combate à fome em um país que sofre com a escassez de comida, em razão de suas proteínas e conteúdo de ácido gordo.

As algas são um recurso multiuso que podem produzir alimento, fertilizante, comida para animais e combustível a partir da mesma biomassa e faz sentido para Pyongyang estar interessada nelas.

Usando dados de nove instalações norte-coreanas, a nota estima que 2.851 toneladas de biomassa de alga poderiam ser produzidas a cada ano. Essa quantidade contém aproximadamente 1.425.5 toneladas de massa nutricional e pode ser convertida ao equivalente a 4.075.6 barris de petróleo.

“Dado o potencial para produção de petróleo com base em algas, uma investigação mais completa é necessária para confirmar se essas instalações poderiam, futuramente, satisfazer uma condição de segurança nacional.”

Fonte: CNBC, Telepgraph, 38 North Imagem: Google Earth