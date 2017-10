Coreia do Norte diz que ameaça de teste nuclear atmosférico dever ser entendida literalmente

O recente alerta do ministro de Relações Exteriores da Coreia do Norte sobre um possível teste nuclear atmosférico no Oceano Pacífico deve ser entendido literalmente, disse um alto funcionário norte-coreano à CNN em uma entrevista exibida na quarta-feira (25).

“O ministro de Relações Exteriores está bem ciente das intenções de nosso líder supremo, então eu acho que vocês deveriam entender as palavras dele à letra,” disse Ri Yong Pil, um alto diplomata do Ministério de Relações Exteriores norte-coreano à CNN.

Ri Yong Ho, ministro norte-coreano de Relações Exteriores, disse no mês passado que Pyongyang poderia considerar conduzir a “ mais poderosa detonação” de uma bomba de hidrogênio sobre o Oceano Pacífico em meio às elevadas tensões com os Estados Unidos.

O ministro fez o comentário após o presidente Donald Trump ter alertado que a Coreia do Norte- que vem trabalhando para desenvolver mísseis nucleares capazes de atingir os Estados Unidos– seria destruída totalmente se ameaçasse a América.

O chefe da CIA Mike Pompeo disse na semana passada que a Coreia do Norte poderia estar a poucos meses de ganhar habilidade para atingir os Estados Unidos com armas nucleares.

Especialistas dizem que um teste atmosférico seria uma maneira de demonstrar tal capacidade. Todos os testes anteriores realizados pela Coreia do Norte foram subterrâneos.

Na próxima semana Trump fará uma visita à Ásia onde ele vai enfatizar sua campanha para pressionar a Coreia do Norte e fazer com que ela abandone seus programas nuclear e de míssil.

Apesar da retórica agressiva, oficiais da Casa Branca dizem que Trump está buscando uma resolução pacífica do impasse. Contudo, todas as opções, incluindo militares, estão na mesa.

Fonte: Agência Reuters Imagem: NHK