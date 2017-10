Ataque nuclear da Coreia do Norte contra Seul e Tóquio poderia matar 2,1 milhões

Enquanto o presidente dos Estados Unidos ameaça destruir a Coreia do Norte, mesmo alguns de seus assessores mais próximos têm alertado sobre os efeitos potencialmente desastrosos de uma guerra. Uma nova pesquisa publicada no site 38 North aponta para o quão catastrófico o impacto poderia ser nos vizinhos do regime.

Se Kim Jong-un fosse lançar um ataque nuclear contra as cidades de Seul e Tóquio – ambas na distância de alcance de suas armas – cerca de 2,1 milhões de pessoas poderiam morrer e outras 7,7 milhões poderiam ficar feridas, de acordo com o relatório do 38 North.

A análise feita por Michael J. Zagurek, um consultor especializado em base de dados e modelos computacionais, é fundamentada na atual estimada tecnologia de armas e potência de bomba da Coreia do Norte. Zagurek pressupõe que Kim tenha um arsenal referência de 20 a 25 ogivas e a capacidade de colocá-las em mísseis balísticos.

Temores de conflito nuclear no norte da Ásia têm aumentado

Preocupações sobre um conflito nuclear no norte da Ásia têm aumentado enquanto Kim acelera seu programa para adquirir armas capazes de atingir os Estados Unidos e enquanto Trump faz ameaças de ação militar preventiva. Ainda que a chance de um ataque direto aos aliados dos EUA, o Japão e a Coreia do Sul, continue pequena, Zagurek disse que a história foi repleta de erros de cálculo por “atores racionais” durante situações de crise.

O ministro de Relações Exteriores da Coreia do Norte disse no mês passado que os possíveis próximos passos do regime incluem testar uma bomba de hidrogênio sobre o Oceano Pacífico.

Ogivas de 108 a 205 kilotons

As ogivas mais antigas da Coreia do Norte têm potência na faixa de 15 a 25 kilotons, quase equivalente à das bombas que devastaram as províncias de Hiroshima e Nagasaki em 1945. As estimativas de fatalidade aumentam de forma significativa se a Coreia do Norte fosse capaz de atacar usando bombas similares àquela testada no dia 3 de setembro, que tinha uma potência de provavelmente 108 a 205 kilotons, disse Zagurek.

O site 38 North

O 38 North é um site devotado à análise sobre a Coreia do Norte. É um programa do Instituto Estados Unidos-Coreia da Escola Paul H. Nitze de Estudos Internacionais Avançados da Universidade Johns Hopkins, e é administrado pelo ex-oficial do Departamento de Estado dos EUA, Joel S. Wit, e pela diretora-assistente do instituto, Jenny Town.

O 38 North usa imagens comerciais de satélite de principais áreas de interesse na Coreia do Norte, fornecendo suas análises com a oportunidade de descobrir os desenvolvimentos dentro do país.

Fonte: Business Insider, 38 North Imagem: Bank Image