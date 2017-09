Teste nuclear da Coreia do Norte provocou deslizamentos de terra

O recente teste nuclear da Coreia do Norte parece ter desencadeado vários deslizamentos, de acordo com o que acreditam-se ser as primeiras imagens de satélite das consequências.

O teste realizado no último domingo (2) ocorreu no subterrâneo da montanhosa área de Punggye-ri.

O grupo de análise 38 North publicou imagens que mostram perturbações “mais numerosas e generalizadas” do que antes. O teste desencadeou um forte tremor de magnitude 6.3 que foi sentido em toda a fronteira com a China.

A Coreia do Norte conduziu o 6º teste nuclear até o momento, todos em Punggye-ri, que consiste de um sistema de túneis cavados abaixo da região montanhosa.

O 38 North disse que suas fotos mais recentes, registradas um dia após o último teste, mostraram deslizamentos, assim como numerosas áreas de cascalho e campos de seixo que foram “arremessados” dos tremores.

As perturbações ocorreram perto no Monte Mantap, o ponto mais alto do local de teste.

Elas foram “mais numerosas e generalizadas do que vimos de qualquer um dos 5 testes que a Coreia do Norte conduziu anteriormente”, segundo o grupo de análise. Mas, salientou que enquanto o teste desencadeou um forte tremor, ele não causou o colapso da cratera.

Alguns especialistas, todavia, acreditam que o teste nuclear causou o colapso de um túnel subterrâneo em Punggye-ri.

Acredita-se que a bomba de domingo tenha tido uma gama de força de 50 a 120 kilotons. Um dispositivo de 50 kt seria cerca de 3 vezes o tamanho da bomba que os EUA lançaram sobre Hiroshima em 1945.

No início desta semana, cientistas chineses alertaram sobre a possibilidade da montanha afundar e liberar radiação após testes futuros, divulgou o South China Morning Post.

Um comentário anterior feito pelo 38 North desmascarou a possibilidade dos testes desencadearem uma erupção vulcânica.

Fonte e imagens: BBC