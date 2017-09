Terremoto de magnitude 3.4 é detectado na Coreia do Norte

A administração de terremoto da China informou neste sábado (23) que um terremoto de magnitude 3.4 detectado na Coreia do Norte foi uma “explosão suspeita”, aumentando temores de que a nação comunista testou outra bomba nuclear.

A administração disse em uma declaração em seu site que o terremoto, que ocorreu às 08h30 GMT, foi registrado a uma profundidade de 0km.

A Xinhua, agência de notícias oficial da China, informou que o epicentro foi praticamente no mesmo local de um terremoto raso registrado no dia 3 de setembro, que verificou-se ser causado pelo 6º e maior teste nuclear da Coreia do Norte.

O terremoto foi detectado no condado de Kilju na província norte de Hamgyong, onde o conhecido local de teste nuclear Punggyeri está situado, de acordo co a agência meteorológica sul-coreana.

A organização disse que estava analisando dados sobre o terremoto e sua visão inicial de que havia sido um terremoto natural.

Não houve reação imediata do Ministério de Relações Exteriores da China.

Fonte: The Independent Imagem: NHK