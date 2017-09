Taiwan suspende exportações de petróleo para a Coreia do Norte

De acordo com a reportagem da Reuters, Taiwan suspendeu as exportações de petróleo refinado e de gás natural liquefeito (GNL) para a Coreia do Norte, assim como a importação de vestuário e têxteis, para cumprir com as resoluções das Nações Unidas, uma medida amplamente simbólica feita pela ilha para mostrar que é um membro responsável da comunidade internacional.

Taiwan, que escolhe seu próprio governo e controla suas próprias atividades, não é um membro das Nações Unidas devido à posição de Pequim que é simplesmente uma província chinesa e, sendo assim, não tem capacidade de ter seus próprios laços diplomáticos oficiais com ninguém.

Contudo, a orgulhosamente democrática Taiwan aprecia mostrar que segue as normas internacionais, apesar de sua falta de adesão às Nações Unidas.

No dia 11 de setembro, o Conselho de Segurança das Nações Unidas intensificou, de forma unânime, sanções contra a Coreia do Norte em relação aos seu sexto e mais poderoso teste nuclear realizado em 3 de setembro, impondo uma proibição sobre as exportações de têxteis da nação isolada e limitando as importações de petróleo bruto.

Para complementar as medidas das Nações Unidas, Taiwan disse que suspenderia as exportações de gás natural, petróleo bruto e produtos de petróleo refinado para a Coreia do Norte com efeito a partir de terça-feira (19), informou o ministério da economia em uma declaração.

Taiwan vai suspender as importações de vestuário e produtos têxteis relacionados da Coreia do Norte, salientou, dizendo que pactos escritos feitos antes de 11 de setembro prevaleceriam para importações até 10 de dezembro, desde que uma permissão especial seja obtida do escritório de negócios.

Coreia do Norte e Taiwan têm apenas uma minúscula relação de negócios. Taiwan diz que suas exportações para a Coreia do Norte nos primeiros 6 meses deste ano foram de somente $36.575, uma queda anual de mais de 90 por cento.

Na semana passada, a Coreia do Norte lançou um míssil que sobrevoou a ilha de Hokkaido, no Japão, e caiu no Pacífico, logo após seu maior teste nuclear realizado neste mês.

Fonte: Reuters Imagem: Wikimedia