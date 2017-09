Seul desaparecia do mapa com a bomba da Coreia do Norte

A matéria publicada pela The Korea Herald, da Coreia do Sul, no final da tarde de segunda-feira (4), informa que uma bomba como a usada para o teste nuclear da Coreia do Norte no domingo, acabaria com Seul. Ela provocaria mais de 2 milhões de vítimas, segundo os relatórios de simulação dos especialistas.

Seis horas antes de realizar o teste no domingo, a vizinha do norte teria dito em uma declaração que sua bomba de hidrogênio era “uma bomba nuclear termonuclear multifuncional com grande poder destrutivo, a qual pode ser detonada mesmo em altitudes elevadas para um poderoso impulso de pulso eletromagnético, de acordo com objetivos estratégicos“, publicou.

Bomba de 50 quilotons

Em 2010, um grupo de estudiosos da Corporação Rand, dos Estados Unidos, estimou que uma explosão nuclear de 10 quilotons em Seul causaria 235 mil mortes. No mesmo relatório, estimou-se que 1,34 milhão de vítimas de tal ataque ficariam sem um leito hospitalar, com o colapso da rede de saúde local.

Anteriormente, em 2005, a Agência de Redução e Defesa contra Ameaças dos EUA também fez uma previsão baseada em simulações, sugerindo que uma explosão nuclear de 20 quilotons em Seul mataria 1,13 milhão de pessoas da capital.

De acordo com um relatório de 1998 do Departamento de Defesa dos EUA, uma explosão nuclear de 15 quilotons em Seul eliminaria todos os edifícios dentro de um raio de 150 metros e qualquer pessoa dentro de um raio de 1,5Km sofreria queimaduras de terceiro grau em todo o corpo.

Especialistas acreditam que uma explosão nuclear de tal escala (50 quilotons) faria mais de 2 milhões de vítimas fatais e eliminaria a maioria dos edifícios no centro de Seul.

O Instituto Coreano de Análises de Defesa também realizou simulações de uma explosão nuclear em Seul, mas o resultado ainda não foi disponibilizado ao público.

Reprodução: The Korea Herald Foto: Wikimedia