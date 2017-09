Ri Chun-hee, a voz oficial da Coreia do Norte

Por décadas, Ri Chun-hee tem sido uma das poucas pessoas de confiança na Coreia do Norte para informar o público sobre os grandes momentos da história do país. O que se sabe sobre ela?

Ri Chun-hee é o rosto mais proeminente da Central Coreana de Televisão (KCTV), aparecendo em quase todas as vezes que o país realiza um passo em direção a suas ambições nucleares, transmitindo as proclamações do estado em uma voz estrondosa e entusiasmada.

“O teste de uma bomba de hidrogênio desenvolvida para ser montada em nosso míssil balístico intercontinental foi um perfeito sucesso”, disse Ri nesta semana enquanto estremecia ao reportar a detonação nuclear mais poderosa da Coreia do Norte. “Foi um passo muito significativo em concluir o programa de armas nucleares da nação”.

Ri nasceu em 1943 em uma família pobre de Tongchong, no que é agora o sudeste da Coreia do Norte, e estudou arte de representação na Universidade de Teatro de Pyongyang. Ela se juntou à KCTV em 1971 e foi promovida como apresentadora chefe de notícias 3 anos depois.

Com o passar das décadas, ela escapou de rebaixamentos e sobreviveu às eliminações políticas – armadilhas comuns para qualquer trabalho na Coreia do Norte – que terminou com as carreiras de muitos de seus colegas.

Sua transmissão melodramática teria conferido à Ri a admiração do atual líder Kim Jong-un, essencial para sobrevivência sob o que os especialistas descrevem como o regime mais brutal do momento. Ela raramente deixa seu estilo bélico, embora tenha chorado durante a transmissão da morte do primeiro líder norte-coreano, Kim Il-sung e da morte subsequente de seu filho e sucessor, Kim Jong-il.

Embora tenha se aposentado oficialmente em 2012, Ri faz retornos ocasionais para importantes declarações militares e agora passa grande parte de seu tempo treinando a próxima geração de apresentadores.

Antes de sua aposentadoria, ela tinha uma posição fixa nos noticiários noturnos, invadindo os lares de todo o país ao anunciar os acontecimentos diários do líder norte-coreano: visitas a complexos siderúrgicos, a campos de repolho e inspeção de bases militares.

Em um raro perfil em 2009, a estatal Chosun Monthly Magazine divulgou que ela tem uma vida de luxo em Pyongyang com seu marido, filhos e netos.

Assista a uma transmissão feita por Ri Chun-hee em janeiro de 2016:

Fonte e imagem: The Guardian