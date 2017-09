Primeiro-ministro japonês pede por bloqueio global da Coreia do Norte

O primeiro-ministro Shinzo Abe fez um apelo a todos os estados membros das Nações Unidas na quarta-feira (20) para bloquear o acesso da Coreia do Norte a “produtos, fundos, pessoas e tecnologia” necessários para seus programas de desenvolvimento nuclear e de mísseis.

Em seu discurso na Assembleia Geral das Nações Unidas realizado em Nova York, pouco depois de um 6º teste nuclear e uma série de lançamentos de mísseis balísticos norte-coreanos, Abe disse que a história mostra que as tentativas de diálogo com o Norte “não chegaram a nada”.

Abe exigiu que todos os estados façam cumprir de forma rigorosa e total a série de resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas que visam a Coreia do Norte, dizendo que o mundo deve se unir para fazer com que Pyongyang mude suas políticas.

“Devemos fazer com que a Coreia do Norte abandone seus programas nucleares e de mísseis balísticos de uma maneira completa, comprovada e irreversível. O que é necessário fazer não é o diálogo, mas sim pressão”, disse Abe.

O discurso de Abe estava em linha com o do presidente americano Donald Trump que, na terça-feira (19), expressou “indignação” sobre a continuação de negócios de alguns estados com a Coreia do Norte e chamou todas as nações para isolar o país “ até que ele abandone seu comportamento hostil”.

Abe reiterou na quarta-feira que o Japão apoia consistentemente a postura dos EUA de que “todas as opções estão na mesa”.

Trump foi manchete no mundo com um comentário durante seu discurso na terça-feira que se os EUA “forem forçados a defenderem a si mesmos ou seus aliados, não teremos outra escolha além de destruir totalmente a Coreia do Norte”.

Abe e Trump vão realizar discussões nesta quinta-feira (21), após uma reunião trilateral que também incluirá o presidente sul-coreano Moon Jae In.

Fonte: Mainichi Imagem: ANN