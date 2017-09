Ministro da defesa japonês alerta para possível provocação norte-coreana

O ministro da defesa do Japão, Itsunori Onodera, pediu precaução na sexta-feira (29) porque mais provocação norte-coreana era possível no dia 10 de outubro, quando o início da campanha de eleição da câmara baixa no Japão coincide com uma das principais comemorações do Norte.

As tensões aumentaram na península coreana desde o dia em que a reclusa Coreia do Norte conduziu seu 6º e mais poderoso teste nuclear no dia 3 de setembro, levando a uma nova rodada de sanções após um voto unânime do Conselho de Segurança da ONU.

Desde então, o presidente dos EUA, Donald Trump, trocou insultos com líderes norte-coreanos, elevando ainda mais o risco.

A Coreia do Norte, geralmente, marca eventos importantes no seu calendário ao conduzir testes de armas, como seu 5º teste nuclear em 9 de setembro do ano passado, aniversário de sua fundação.

Onodera disse que 10 de outubro marca um importante aniversário para a Coreia do Norte. É a data que o Norte celebra a fundação do partido comunista norte-coreano.

“Entendo que é um importante aniversário para a Coreia do Norte. Gostaríamos de manter um senso de urgência”, disse Onodera aos repórteres.

Dez de outubro é também, coincidentemente, o mesmo dia que campanhas terão início para a eleição da câmara baixa do parlamento, 12 dias após o primeiro-ministro Shinzo Abe ter dissolvido a câmara na quinta-feira (28).

O alerta de Onodera ecoou de um comentário feito pelo conselheiro de segurança nacional sul-coreano, Chung Eui-yong, que disse durante uma reunião com o presidente Moon Ja-in no dia 28 que Pyongyang poder agir entre 10 e 18 de outubro, mas não deu detalhes.

O dia 18 de outubro marca o importante Congresso do Partido Comunista da China.

A Coreia do Norte conduziu uma série de lançamentos de mísseis balísticos neste ano, incluindo dois em direção ao Japão nas últimas semanas, em desafio à pressão internacional.

A China, o principal aliado e parceiro comercial da Coreia do Norte, fez um apelo de que o diálogo é a única maneira para resolver a crise, embora o Japão pareça apoiar a abordagem mais robusta de Washington.

Abe disse que agora é hora de aplicar pressão sobre a Coreia do Norte, ao invés de diálogo, a fim de convencer o país isolado a abandonar seus programas nuclear e de mísseis.

Fonte: Agência Reuters Imagem: NHK