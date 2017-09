Japonês é preso na China suspeito de espionagem

Autoridades chinesas prenderam na segunda-feira (18) um cidadão japonês suspeito de espionagem, divulgou a mídia estatal.

A prisão foi feita na cidade portuária de Dalian, província de Liaoning, que faz fronteira com a Coreia do Norte, divulgou o jornal Dalian Daily.

De acordo com o jornal, Ken Higuchi estava sendo investigado pelo Departamento de Segurança Nacional da cidade de Dalian sob suspeita de espionagem na China, e a promotoria tinha aprovado sua prisão. O caractere dado para o primeiro nome de Higuchi também pode ser para os nomes Takeshi ou Takeru, menciona o Japan Today.

Não ficou claro no relato do jornal, no entanto, se Higuchi era um novo caso ou se ele já havia sido detido antes, e se o recente desenvolvimento era sua prisão formal.

A China deteve 6 cidadãos japoneses em março sob suspeita de atividades ilegais. Quatro dos 6 retornaram ao Japão em julho, 3 dos quais estavam fazendo pesquisa geológica em áreas de águas termais, de acordo com a empresa que os empregava.

Também em julho, o ministério de relações exteriores chinês disse que um único cidadão japonês estava sendo investigado sob suspeita de prejudicar a segurança nacional da China.

A relação da China com o Japão tem estado tensa há décadas em razão do legado da agressão do tempo de guerra da nação japonesa, enquanto uma disputa territorial marítima por pequenas ilhas no Mar do Leste da China nos últimos anos acrescentou a desconfiança entre os dois lados.

Em 2010, 4 cidadãos japoneses foram detidos na China sob suspeita de entrar em uma zona militar e tirar fotos sem permissão.

Pelo menos 2 japoneses foram presos sob suspeita de espionagem em 2015. No ano passado, a China disse que estava investigando um cidadão japonês sob suspeita de colocar em perigo a segurança nacional.

Fonte: Japan Today, Reuters Imagem: TBS News