Japão elabora plano para evacuar seus cidadãos da Coreia do Sul

Enquanto as tensões na Península Coreana alcançam novas alturas com o recente teste nuclear de Pyongyang, o Japão está planejando uma possível evacuação em massa dos cerca de 60.000 cidadãos japoneses que atualmente vivem ou estão visitando a Coreia do Sul.

“Há uma possibilidade de futuras provocações”, disse Abe em uma reunião realizada na segunda-feira (4) com legisladores da coligação no poder. “Precisamos nos manter extremamente vigilantes e fazer de tudo para garantir a segurança de nosso povo”.

Tóquio está trabalhando em um plano de emergência de 4 níveis com base na gravidade da situação: desencorajando viagens sem necessidade à Coreia do Sul, desencorajando todas as viagens à Coreia do Sul, pedindo aos cidadãos japoneses na Coreia do Sul que evacuem e, finalmente, pedindo a eles que procurem abrigo no local.

No caso do fechamento dos aeroportos, a melhor opção para os cidadãos japoneses retornarem para casa seria pelo mar, a partir do porto da cidade de Busan. O governo japonês está trabalhando para obter cooperação das forças dos EUA na Coreia do Sul para transportar os evacuados em todo o país, de Seul para Busan.

As Forças de Autodefesa do Japão precisariam de permissão do governo sul-coreano para operar dentro do país.

Outa questão é que tal crise poderia dar brecha para terroristas e outros indivíduos perigosos entrarem no Japão disfarçados como cidadãos evacuados. O governo japonês visa trabalhar com os EUA para prevenir essa entrada ilegal.

Fonte: Nikkei, Kyodo Imagem: Bank Image