Dois brasileiros presos na Tailândia por tráfico de droga

Em 6 de setembro, quarta-feira, horário local, um brasileiro desembarcou no Aeroporto Internacional de Suvarnabhumi, em Bangkok, na capital da Tailândia. Ele chegou da Etiópia e, ao passar pelo raio-X da inspeção do aeroporto, as autoridades locais detectaram algo estranho.

A suspeita é de teria engolido casulos do bicho da seda em grande quantidade. Dentro dos casulos havia 1,3Kg de cocaína, ou seja, era “mula”.

Punição severa para tráfico de drogas na Tailândia

Em seguida, as autoridades policiais prenderam um outro brasileiro que foi até o hotel combinado para se encontrar com o brasileiro recém-chegado. Ele seria o receptor da droga. Ambos, um de 27 e outro de 35 anos, foram presos sob suspeita de tráfico de droga.

Segundo matéria do jornal local, o valor estimado da droga é de 6,5 milhões de bahts ou equivalente a cerca de 21,19 milhões de ienes.

Sobre o tráfico de drogas nesse país, há informação na página da Embaixada do Brasil na Tailândia. “O porte e o tráfico de drogas são severamente punidos pelas legislações da Tailândia, Camboja e Laos. Em alguns casos, é aplicável a pena de morte. Mesmo o porte de quantidades mínimas de drogas pode ser punido com muitos anos de prisão. Um ato impensado poderá causar transtornos irreparáveis.”

