Doença misteriosa causa danos à saúde de cidadãos da Coreia do Norte

Com o sucesso do sexto teste nuclear e o lançamento de míssil balístico que sobrevoou o Japão nesta manhã (15/Set), a Coreia do Norte comemora a situação. Contudo, na sombra dos constantes testes nucleares e lançamentos de mísseis, uma doença de causa desconhecida assola as regiões próximas. Trata-se da “doença demoníaca” (Kishinbyou, em japonês), causa de sofrimento para muitos cidadãos. O que será que acontece nessas regiões?

“Minha casa fica aqui!” – aponta para o mapa a fugitiva norte-coreana na faixa dos 40 anos – “Punggye-ri localiza-se no topo de montanhas. Na época, eu acreditava que era uma base militar secreta e não um local de testes nucleares”, explica.

Este testemunho foi dado por uma norte-coreana que fugiu do país há 7 anos. Ela morava em uma cidade afastada de Punggye-ri, local subterrâneo de testes nucleares, a 20km do local.

Nessa cidade, muitos cidadãos sofriam de enxaquecas sem explicações, perda de peso e outros problemas de saúde e o número só aumentava. Como os próprios médicos não conseguiam descobrir a causa, o nome “doença demoníaca” ficou popular entre os cidadãos. Outra mulher, na faixa dos 50 anos de idade, que fugiu no ano retrasado, disse que sofria de dores de cabeça e febre.

“Meu filho (de 30 anos) também pegou tuberculose. Quando levei-o para o hospital, o médico me disse que muitos jovens apresentavam sintomas de tuberculose recentemente e a causa era desconhecida”, relatou a fugitiva, enfatizando o aumento de jovens com a doença misteriosa.

Uma organização privada da Coreia do Norte que está realizando uma pesquisa da situação ouviu o testemunho de 17 fugitivos da mesma região. Segundo eles, muitas pessoas apresentam sintomas parecidos. Contudo, qual será o motivo? O governo da Coreia do Sul anunciou a seguinte hipótese na semana passada:

“A possibilidade de exposição à radiação é bastante plausível”, disse o Ministério da Unificação da Coreia do Sul. Além da possibilidade de danos à saúde causados pela radiação vazada do local de testes, o ministério também enfatizou a realização de pesquisas no local centradas nos testemunhos dos fugitivos que apresentaram sintomas.

A mídia sul-coreana também relatou sobre a possibilidade de vazamento de radiação após o teste nuclear realizado no dia 03/Set. “Os túneis onde foi realizado o teste estão em reparação, e há possibilidade de vazamento de radiação”, diziam as mídias. Contudo, a Coreia do Norte continua enfatizando que não houve vazamento de radiação provocada pelos testes.

“Não houve fenômenos de vazamento de radiação ou erupção da superfície. Foi confirmado que não houve impactos negativos no ecossistema local”, falou a Central Coreana de Televisão.

Entretanto, após o recente teste nuclear, ambas as fugitivas preocupam-se com suas famílias na Coreia do Norte. “O governo não explica quais são os impactos negativos no corpo das pessoas.”, disse a fugitiva de 50 anos.

“Proteger o próprio governo é tarefa urgente e não há preocupação em relação à saúde dos cidadãos”, afirma a outra fugitiva.

Com o lançamento do míssil nesta sexta-feira, a Coreia do Norte deve prosseguir com os testes nucleares. Qual será o impacto na vida dos cidadãos?

Fonte: TBS News via Yahoo