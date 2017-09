Coreia do Sul espera mais atos provocativos do Norte em meados de outubro

A Coreia do Sul presume que a Coreia do Norte se engaje em mais atos provocativos no próximo mês para coincidir com o aniversário da fundação de seu partido comunista e o importante Congresso do Partido Comunista da China.

Em uma reunião com o presidente sul-coreano Moon Ja-in nesta quinta-feira (28), o conselheiro de segurança nacional Chung Eui-yong disse que Pyongyang pode agir entre 10 e 18 de outubro, mas não deu detalhes.

“(O relato de Chung) também disse que há preocupações sobre conflito militar sendo espalhado por ocorrências acidentais”, disse Park Wan-ju, legislador e porta-voz do dominante Partido Democrático.

“O presidente disse que os EUA falam sobre opções militares e diplomáticas, mas a Coreia do Sul não quer passar por uma guerra novamente”.

Ameaças e insultos entre Donald Trump e Kim Jong-un

As tensões na península coreana vêm aumentando nas últimas semanas, enquanto o líder norte-coreano Kim Jong-un e o presidente dos EUA Donald Trump trocam ameaças agressivas e insultos sobre o programa nuclear e de mísseis da Coreia do Norte.

O Norte acusou Trump de declarar guerra após ele ter alertado que o regime de Kim não duraria muito tempo se ele persistisse com ameaças aos EUA e seus aliados, tendo avisado antes que a Coreia do Norte seria totalmente destruída em tal evento.

Os EUA e a Coreia do Sul ainda estão tecnicamente em guerra com a Coreia do Norte porque o conflito coreano de 1950 a 1953 terminou com um cessar-fogo e não um tratado de paz.

A China, o maior aliado da Coreia do Norte, provavelmente, ficaria extremamente descontente se Pyongyang realizasse um teste de míssil ou qualquer outro ato durante seu Congresso do Partido Comunista, realizado uma vez a cada cinco anos.

De acordo com Park, o presidente Moon disse na reunião que Washington e Seul concordaram sobre a necessidade de pressionar a Coreia do Norte para que ela abandone seus programas nucleares, com as portas ainda abertas para discussões.

Em um discurso separado na quinta-feira, Moon disse que a cooperação com a comunidade internacional para frear as ambições nucleares da Coreia do Norte estava em seu nível mais alto da história e pediu que o fortalecimento das defesas da Coreia do Sul e EUA reinem no Norte.

Fonte: Agência Reuters Imagem: NHK