Coreia do Sul detecta gás radioativo após teste nuclear da Coreia do Norte

A Coreia do Sul informou na quarta-feira (13) que traços de gás radioativo xenônio foram confirmados ser de um teste nuclear norte-coreano realizado no início deste mês, mas não foi capaz de concluir se o teste havia sido feito para uma bomba de hidrogênio, como afirmado por Pyongyang.

O Norte conduziu seu 6º teste nuclear no dia 3 de setembro, levando o Conselho de Segurança das Nações Unidas a intensificar as sanções com uma proibição sobre as exportações de têxteis do regime reclusivo e um limite nas importações de combustível.

A Comissão de Segurança Nuclear disse que seu detector de xenônio com base em terra na parte nordeste do país encontrou traços do isótopo xenônio-133 em 9 ocasiões, enquanto seu equipamento móvel ao largo da costa leste do país detectou traços do isótopo 4 vezes.

“Foi difícil descobrir o quão poderoso foi o teste nuclear com a quantidade de xênonio detectado, mas podemos dizer que o xênonio foi da Coreia do Norte”, disse o comissário executivo Choi Jongbae em uma conferência de imprensa realizada em Seul.

A comissão não pôde confirmar qual tipo de teste nuclear o Norte conduziu, salientou.

O xênonio é um gás de ocorrência natural, sem cor, que é usado na produção de alguns tipos de iluminação. Mas o xênonio-133 detectado é um isótopo radioativo que não ocorre naturalmente e que foi ligado aos testes nucleares da Coreia do Norte no passado.

A comissão de segurança também disse que traços de xênonio detectados não tiveram impacto no meio ambiente e não afetaram a população da Coreia do Sul.

Fonte: CNBC Imagem: ANN