Coreia do Norte pode ter realizado 6º teste nuclear

Um terremoto de magnitude 6.3 foi detectado perto de um local de teste na Coreia do Norte, espalhando temores de que o regime realizou seu sexto teste nuclear. A administração de terremotos da China disse que detectou que o tremor no nordeste da Coreia do Norte e o descreveu como uma “explosão suspeita”, de acordo com a Reuters.

O Estado Maior Conjunto da Coreia do Sul informou que o terremoto foi artificial e que está analisando onde o Norte conduziu um teste nuclear. A onda sísmica foi detectada entre as 12h34 e 12h36 de domingo (3) perto de Punggyeri.

A Coreia do Norte conduziu seu quinto teste nuclear em setembro passado, que também causou um massivo terremoto.

Somente algumas horas antes, o país afirmou que havia desenvolvido uma arma nuclear mais avançada com um “grande poder destrutivo”.

Fotos divulgadas no sábado (2) mostram o líder Kim Jong-un inspecionando uma bomba de hidrogênio que foi carregada em um novo míssil balístico intercontinental.

O poder da bomba de hidrogênio é ajustável e ela pode ser detonada em altas altitudes. O regime afirma que pode construir quantas armas nucleares desejar.

O recente desenvolvimento ocorre em meio às elevadas tensões após o teste de lançamento de 2 mísseis de Pyongyang, em julho, que poderiam atingir cidades nos Estados Unidos.

Também no sábado, a Coreia do Norte ridicularizou líderes mundiais, chamando-os de “marionetes” e se gabou de que uma tentativa de localizar e destruir seus mísseis era um “sonho ridículo”.

Na semana passada, a Coreia do Norte, que vê os exercícios militares como preparações para invasão, colocou em foco sua oposição aos EUA e seus aliados ao disparar um míssil balístico intercontinental que sobrevoou o Japão.

Segundo a NHK, o governo japonês convocou uma reunião do Conselho de Segurança neste domingo. O primeiro-ministro Shinzo Abe ordenou aos ministérios relevantes que reúnam e analisem informações para transmiti-las ao público.

Fonte: Daily Mail, NHK Imagem: ANN