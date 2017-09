Coreia do Norte pode estar preparando míssil de lançamento submarino

A Coreia do Norte pode estar preparando um SLBM-míssil balístico de lançamento submarino, informou o 38 North, dos Estados Unidos, na quinta-feira (28).

O site de análise da Coreia do Norte 38 North apresentou texto e imagens de satélite, explicando as últimas movimentações no país asiático.

O site comparou as imagens capturadas em 1o. deste mês e depois as de 21. Nas imagens iniciais foram detectadas espécies de lona cobrindo a plataforma de lançamento do míssil balístico por submarino (SLBM).

Já as feitas em 21 mostram que, embora a plataforma não tenha sido movida, há um grande guindaste instalado.

Essas diferenças indicam que as atividades de construção estão em andamento. Essa é a segunda embarcação submersível de teste de mísseis balísticos no porto de Nampo, na costa oeste do país.

Claramente visível em todas as imagens é o anel central, usado para suportar um tubo de lançamento de mísseis durante o teste. O diâmetro e a altura do anel central podem fornecer uma indicação do tamanho e da classe de míssil, que será usado para suportar durante o teste.

Assim, o site analisa que os norte-coreanos estão se preparando para um novo lançamento de míssil por submarino.

Fontes: JNN e North 38 Imagens: North 38