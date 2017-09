Coreia do Norte pode estar preparando lançamento de míssil

O Ministério da Defesa da Coreia do Sul confirmou que o Norte pode estar se preparando para o lançamento de um míssil balístico após o seu maior teste nuclear de todos os tempos.

Seul acredita que Kim Jong-un está se preparando para lançar um míssil balístico intercontinental guiado, conhecido como ICBM, o qual a agência de espionagem sul-coreana acredita que pode ser disparado em direção ao Pacífico. Seul não revelou quando poderia acontecer o disparo.

Suíça está preparada para agir como mediadora para ajudar a resolver a crise norte-coreana

A neutra Suíça está preparada para agir como mediadora para ajudar a resolver a crise norte-coreana, incluindo sediar discussões ministeriais, disse a presidente Doris Leuthard.

Leuthard disse que tropas suíças foram enviadas à zona de demarcação entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte e salientou que o seu país – juntamente com a Suécia- tinham uma longa história de diplomacia neutra e discreta.

Contudo, a China e os Estados Unidos tinham que tomar suas próprias responsabilidades, salienta, alertando sobre “reações exageradas”.

Sanções “não mudaram muitas coisas” em termos de convencer Pyongyang a abandonar seus programas de armas, mesmo com o sofrimento da população norte-coreana, disse Leuthard.

Um dia antes do maior teste nuclear realizado pelo Norte, Seul disse que estava discutindo com Washington sobre enviar porta-aviões e bombardeiros estratégicos à península coreana após sinais de que Pyongyang poderia lançar mais mísseis.

Teste nuclear realizado pela Coreia do Norte no domingo foi 5 vezes maior que o de 2016

O 6º teste nuclear de domingo (3) – o qual Pyongyang disse ter sido uma bomba de hidrogênio- tinha uma força estimada de 50 quilotons, de acordo com o chefe interino do ministério da defesa da Coreia do Sul.

Isso é 5 vezes o tamanho do teste anterior realizado em setembro do ano passado pelo Norte que, na época, era a maior ogiva nuclear do país de todos os tempos. É também 3 vezes maior que a bomba americana que devastou Hiroshima na 2ª Guerra Mundial.

Segundo o ministro da defesa da Coreia do Sul, Song Young-Moo, Seul acredita que Pyongyang teve sucesso em miniaturizar suas armas nucleares para colocá-las em um ICBM. O Sul havia pedido aos EUA que enviassem recursos estratégicos, como aeronaves e bombardeiros, à península.

Coreia do Sul respondeu ao teste nuclear do Norte com exercícios militares

Na segunda-feira (4), as forças armadas sul-coreanas responderam ao teste nuclear da Coreia do Norte com 5 exercícios militares ao largo de sua costa leste. O Sul disparou mísseis de curto alcance, os Hyunmoo, em direção ao mar, simulando um ataque ao principal local de testes do Norte.

Os EUA alertaram que poderiam lançar uma “ resposta militar massiva” às ameaças da Coreia do Norte que seriam “tanto eficazes como esmagadoras”.

No domingo, Pyongyang provocou alarme global com, sem dúvida, a maior explosão nuclear até o momento. O país afirmou que testou com sucesso uma bomba de hidrogênio que poderia ser instalada em um míssil de longo alcance, provocando forte condenação por parte da comunidade internacional.

Fonte: news.com.au Imagem: NHK