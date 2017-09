Coreia do Norte lança outro míssil que sobrevoou o Japão

A Coreia do Norte disparou mais um míssil na manhã de sexta-feira (15), informou o exército sul-coreano.

Foi o 15º lançamento de míssil deste ano e o primeiro desde que a Coreia do Norte detonou uma bomba nuclear.

Um usuário do Twitter postou uma imagem do alerta que muitos receberam hoje às 7h.

Alertas foram emitidos na televisão e nos celulares, alertando as pessoas a se refugiarem dentro de prédios ou subterrâneo.

O míssil voou por cerca de 20 minutos até cair no Oceano Pacífico às 7hs16, cerca de 2 mil quilômetros ao leste de Hokkaido, informou a emissora NHK, citando funcionários do governo japonês. Segundo análises preliminares, o míssil sobrevoou uma distância de 3.700 quilômetros e atingiu a altitude máxima de 770 quilômetros.

Funcionários sul-coreanos disseram recentemente que os relatórios de inteligência indicaram que os norte-coreanos planejavam testar um míssil balístico intercontinental. Os cientistas do Norte trabalham há décadas para construir um dispositivo nuclear pequeno o suficiente para caber na ponta de um míssil de longo alcance para atingir um alvo a milhares de quilômetros de distância .

Ontem, a Coreia do Norte disse que “deveria afundar o arquipélago japonês com bomba nuclear”, ameaçando o Japão e as resoluções da ONU.

Abaixo um vídeo de um usuário do Twitter, mostrando o alerta em Hokkaido.

And here is the ridiculous air raid siren a few minutes later announcing the DPRK missile was over Hokkaido, a 1000+ km away. In space. pic.twitter.com/VO71PhUgtj

— Kevin Meyerson (@kevinmeyerson) 14 de setembro de 2017