Coreia do Norte faz ameaças ao Japão e EUA

A Coreia do Norte emitiu uma nova declaração intimidando o Japão e os Estados Unidos por buscarem uma nova resolução de sanções do Conselho Nacional de Segurança das Nações Unidas contra Pyongyang, por seu recente teste nuclear.

A mídia estatal norte-coreana divulgou a declaração emitida pelo Comitê de Paz Ásia-Pacífico do país na quinta-feira (7).

Segundo a declaração, o 6º teste nuclear de domingo (3) tem base na iniciativa do Partido dos Trabalhadores Coreanos em construir uma força nuclear estratégica.

A declaração diz que os EUA enfrentarão uma resposta insuportável e firme se falharem em julgar corretamente o significado e alerta enviados pelo teste de bomba de hidrogênio e aderirem a sanções e pressões.

A declaração também diz que o Japão não deve trabalhar como as mãos e pés dos EUA, frisando que a nação japonesa deveria ser punida porque vem participando ativamente das sanções contra Pyongyang.

A Coreia do Norte marca seu dia nacional de fundação no sábado (9). Anualmente, seus líderes participam de uma convenção para celebrar a ocasião.

Segundo analistas, Pyongyang vai realizar sua convenção nesta sexta-feira (8). Os participantes previstos demonstrarão sua postura de confronto perante a administração do presidente dos EUA, Donald Trump.

No ano passado, Pyongyang realizou a convenção na véspera do aniversário, afirmando que a nação é uma potência nuclear com capacidade de bomba de hidrogênio. Ela conduziu seu 5º teste nuclear no dia seguinte.

Na quinta-feira (7), a mídia estatal norte-coreana divulgou sobre um evento para celebrar o teste nuclear realizado no último domingo.

O premier Pak Pong Ju fez um discurso, dizendo que o rugido da bomba nuclear é um evento auspicioso para o povo coreano com a proximidade do 69º aniversário na fundação da nação.

Fonte e imagem: NHK