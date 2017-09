Coreia do Norte aumenta defesa em sua costa leste

A Coreia do Norte vem aumentando a defesa em sua costa leste, divulgou a agência de notícias sul-coreana Yonhap nesta terça-feira (26), após o Norte dizer que o presidente dos EUA tinha declarado guerra e que abateria bombardeiros americanos que sobrevoassem perto da península coreana.

As tensões têm aumentando na península coreana desde o dia em que o Norte conduziu seu 6º e mais poderoso teste nuclear em 3 de setembro, mas a retórica chegou a um novo nível recentemente com líderes de ambos os lados trocando ameaças e insultos.

A Yonhap sugeriu que o Norte estava, de fato, aumentando suas defesas ao deslocar aeronaves para sua costa leste e realizando outras medidas após bombardeiros dos EUA terem sobrevoado a península coreana no último fim de semana.

De acordo com o relato não verificado divulgado pela Yonhap, ao que parece, os EUA expuseram a rota de voo de seus bombardeiros intencionalmente porque a Coreia do Norte parecia estar desatenta. O Serviço Nacional de Inteligência da Coreia do Sul não foi capaz de confirmá-lo imediatamente.

O Norte diz que precisa de seus programas de armas para se proteger de uma invasão americana e ameaça com frequência destruir os EUA, Coreia do Sul e Japão.

No entanto, a retórica vem aumentando a níveis acima do normal recentemente, elevando os temores de que um erro de cálculo por ambos os lados poderia ter repercussões massivas.

Fonte: Agência Reuters Imagem: NHK