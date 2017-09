China ordena fechamento de empresas norte-coreanas no país

A China ordenou que empresas norte-coreanas e empreendimentos conjuntos no país encerrassem suas operações. Isso segue a adoção da recente resolução de sanções do Conselho de Segurança da ONU contra Pyongyang pelo seu 6º teste nuclear.

O Ministério do Comércio disse na quinta-feira (28) que os fechamentos devem ocorrer dentro de 120 dias da aprovação da resolução de 11 de setembro do conselho.

A resolução pede a países membros da ONU que fechem todos os empreendimentos conjuntos e grupos corporativos estabelecidos por indivíduos norte-coreanos e entidades. Pequim, aparentemente, está tentando demonstrar que está implementando firmemente a resolução.

Empreendimentos conjuntos chineses e norte-coreanos administram restaurantes e outras operações na China. Se a diretiva para seus fechamentos é implementada continuamente, é provável que isso afete os esforços da Coreia do Norte em adquirir moeda estrangeira.

As estatísticas do governo chinês mostram que a China importou mais de 1.6 milhão de toneladas de carvão da Coreia do Norte no mês passado. O comércio ocorreu mesmo após o anúncio do governo, em fevereiro, que suspenderia importações de mercadorias da Coreia do Norte ao longo deste ano em acordo com uma resolução da ONU.

O Ministério do Comércio afirmou que as importações de agosto estavam em linha com a resolução, visto que elas permitiram um “período de tolerância” para produtos que chegaram antes da proibição da ONU produzirem efeito.

Outras nações estão observando de perto o quão efetivamente a China está implementando as resoluções das sanções da ONU contra a Coreia do Norte.

Fonte: NHK Imagem: News TV Asahi